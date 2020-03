Brasserie St. Pieter opent koelkasten voor Zonder Honger Naar Bed. Jempi Welkenhuyzen

14 maart 2020

14u25 0

Het zit Brasserie St. Pieter in Oud-Rekem niet mee. Na de recente wegenwerken wordt nu letterlijk de deur gesloten wegens het Coronavirus. En dus besluiten Chef Loly Lopez en assistant-manager Annemie Houpper de voedseloverschotten te schenken aan Zonger Honger Naar Bed.

“ Ik help zelf verwaarloosde honden in Roemenië, maar mensen met honger is nog veel erger, “ aldus Loly Lopez. “Gezien we drie weken dicht moeten, wegens Corona, hebben we letterlijk alle koelkasten leeg gehaald. Vers en vacuüm mogen mee: groenten en fruit, vis als kabeljauw en zeebaars, varkenshaasjes, kip en goulash, lasagna, verse soep tot een appelstrudel als dessert toe.”

Darinka Thoné, beheerder bij ZHNB is aangenaam verrast: “ We tellen 52 volwassenen en 28 kinderen in onze groep. Die leven net boven of onder de armoedegrens en hebben het moeilijk. We gaan dit mooi verdelen en de mensen zullen blij zijn.”

Corona blijkt een serieuze streep door de rekening van St. Pieter. “ Vooral voor onze flexi’s en studenten, die een extraatje kunnen gebruiken. Zelf gaan we deze tijd benutten om klusjes te doen waar we niet aan toekwamen en wordt er een nieuwe menukaart uitgedokterd, “ knipoogt Lopez.

Info: FB Darinka Thoné ZHNB