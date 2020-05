Brandweer oefent in Veldwezelt Jempi Welkenhuyzen

08 mei 2020

11u06 0 Lanaken De sporthal van Veldwezelt wordt de komende drie maandagen gebruikt voor een brandweeroefening van de brandweerzone Oost-Limburg (BWOL). De oefening vindt ‘s avonds plaats. Omwille van voorbereiding en afbouw is de brandweer reeds aanwezig tussen 18 uur en 21.30 uur.

De sporthal, gelegen in de Omstraat, staat reeds een poosje leeg. Deze hal is dus een ideale oefenplek. Op 11, 18 en 25 mei zullen er trainingen plaatsvinden. Die gaan door tussen 19 uur en 21 uur. De brandweer krijgt een opleiding in ademluchtprocedures, radiocommunicatie, zoekmethoden en noodsignalen. Er wordt gewerkt met een rookmachine, maar er komt geen echt vuur aan te pas. De buurtbewoners zijn van de oefening schriftelijk op de hoogte gebracht.