Braderie wordt Midzomer Event Jempi Welkenhuyzen

18 juni 2019

Tijdens het komend weekend van 22 en 23 juni vindt het Midzomer Event plaats. In het centrum en park De Uilenspiegel wordt de braderie uitgebreid met kunst, ambachten, een streekproductenmarkt en optredens .

Die braderie wordt in een nieuw kleedje gestoken en heet vanaf nu ‘Midzomer Event’. Traditiegetrouw heten de handelaars in het centrum iedereen hartelijk welkom. Onder de noemer ‘ Winkel lokaal’ kan men terecht op het Molenweide- en Kerkplein, de Bessemer- en de Stationsstraat, Maar naast de koopjes en kraampjes voorziet men nu ook ambachters, crea-hobbyisten en verkopers van streekproducten. Daarnaast zijn er optredens. Bij ‘Lanaken Terrast’ speelt o.a. ‘Friends’ en ‘Just Us’ op het Kerkplein. Daar verzorgt ook LRL radio muziek. Fitness Traffic treedt op met een dansshow en er is een Latina Dance Party. Men kan zaterdag vanaf 12u tot 18 u en op zondag van 13u tot 17u overal terecht.