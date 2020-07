Braderie wordt even anders Jempi Welkenhuyzen

03 juli 2020

14u46 0 Lanaken Omwille van de coronamaatregelen zal er dit jaar geen braderie doorgaan. Maar ondernemers zouden geen middenstandsmentaliteit hebben, mochten ze daar niet creatief mee omgaan. Vandaar het initiatief ‘Braderie Even Anders’. Dat loopt van 9 tot en met 12 juli a.s.

Ilse Boelen, één van de drijvende krachten : “ Door corona mogen we geen kramen opstellen. Dus gaan we rekken met koopjes bij de etalages plaatsen en voorzien we koophoekjes in de winkels. Zo hopen we iets van de zomercollectie te recupereren. Er komen superkoopjes! Ook de deelnemende horeca zal een speciaal braderiemenuutje samenstellen. Daarbij blijven de veiligheidsmaatregelen van kracht en zetten we maximaal in op ontsmetting. Animatie mag helaas niet.” Info: bel 089.713626