Boomsnoeier (67) overlijdt na ongeval met kettingzaag Marco Mariotti

25 maart 2020

16u45 0 Lanaken In de Frater Damacenusstraat in Lanaken is woensdagvoormiddag een zestiger om het leven gekomen na snoeiwerken in een boom. De man raakte gewond toen de kettingzaag zijn arm raakte. De brandweer moest hem uit de boom bevrijden, maar hulp bleek te laat.

De zelfstandige boomsnoeier was deze voormiddag om 11.30 uur aan het werk in Lanaken. De man snoeide er een boom op 8 meter hoogte. Tijdens de werken ging er iets mis waardoor de kettingzaag in contact kwam met zijn arm.

De MUG en de ziekenwagen waren snel ter plaatse en de man moest uit de boom bevrijd worden door de brandweer. Hij overleed ter plaatse aan zijn zware verwondingen. Het lichaam werd vrijgegeven door parket Limburg en er werd slachtofferbejegening aangeboden aan familie en getuigen.