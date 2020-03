Boomsnoeier (67) overlijdt na ongeval met kettingzaag op acht meter hoogte: “Elkaar tijdje niet gezien door coronavirus, en nu gebeurt dit” Marco Mariotti

25 maart 2020

16u45 0 Lanaken In Lanaken is woensdagvoormiddag Eric Gielen om het leven gekomen tijdens snoeiwern in een boom. De kettingzaag raakte zijn arm in de slagader toen hij op 8 meter hoogte aan het werk was. Een collega probeerde hem nog te helpen, maar alle hulp kwam te laat.

Het was rond 11.30 uur dat Eric Gielen uit Neerharen aan het werk was in de Frater Damacenusstraat. De man had veel ervaring als boomsnoeier en was sinds drie jaar op pensioen. Om toch wat bij te verdienen bleef hij aan de slag. Op acht meter hoogte was Eric woensdagvoormiddag actief met de kettingzaag.

“Daar moet iets zijn misgelopen want de kettingzaag is uitgeschoven", vertelt pluszoon Andy. “De zaag raakte zijn arm, maar ook de slagader. Hij verloor meteen veel bloed.” Een collega die intussen op de begane grond heel wat snoeihout aan het opruimen was merkte dat er iets misliep en probeerde Eric nog te helpen. Het slachtoffer had zichzelf natuurlijk vast geriemd in de boom met touw en riemen zoals de veiligheidsvoorschriften vragen.

Wonde stelpen

Terwijl Eric voor zijn leven vocht, klom zijn collega naar boven. “Zodra hij boven was heeft hij met een doek de wonde proberen te stelpen in afwachting van de hulpdiensten. Het moet zeer snel zijn gegaan.” De MUG-arts en ambulanciers snelden ter plaatse, maar konden niets meer doen voor Eric. De man verloor teveel bloed. De brandweer kon hem wel nog uit de boom bevrijden, maar alle hulp kwam te laat. Hij overleed ter plaatse aan zijn zware verwondingen.

Zowel de bewoners als de collega ter plaatse kregen slachtofferhulp aangeboden. De familie reageert aangeslagen. “We hadden elkaar nu al een tijdje niet meer gezien omwille van de coronamaatregelen. Hij was toch al ouder dan 65 jaar en we wilden daarom geen risico nemen in de hoop zo zijn gezondheid te sparen. Dat nu net dit gebeurt is heel hard. Hij had nochtans veel ervaring en werkte zo graag.”

Kleinzoon

Ook kleinzoon Tristan moest hij nu een tijdje missen. “Hij was altijd zo blij als Tristan mee op bezoek kwam, maar dat ging nu natuurlijk even niet. Hij was dol op hem. Snoeien en in de tuin werken was zijn grootste passie. Hij had een houtkacheltje en stookte graag wat hij snoeide. We vinden het verschrikkelijk.”

Het lichaam van Eric werd woensdagnamiddag al vrijgegeven door parket Limburg. Over de uitvaart bestaat voorlopig nog geen duidelijkheid. “Morgen gaan we langs bij de begrafenisondernemer. Het is afwachten omtrent de coronamaatregelen om te zien wat we exact allemaal mogen.”