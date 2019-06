Bom uit Tweede Wereldoorlog gevonden aan Populierenlaan Toon Royackers en Jempi Welkenhuysen

25 juni 2019

13u08 51 Lanaken Tijdens werkzaamheden ter hoogte van de Populierenlaan in Rekem, op de grens van Lanaken en Maasmechelen, zijn arbeiders dinsdagmiddag op een explosief projectiel uit WO II uitgekomen.

“Het gaat om een Duitse vliegtuigbom waar nog 42 kilogram buskruit in zat”, zegt Marino Keulen, burgemeester van Lanaken. “Het projectiel had een lengte van negentig centimeter en een doormeter van bijna dertig centimeter. Meer dan 75 jaar lag hij blijkbaar goed verscholen onder het wegdek in de buurt van park Delwaide. Daar heb je binnen een straal van zeker tweehonderd meter geen bewoning. Een evacuatie was bijgevolg niet nodig. Maar de bom was wel te zwaar om ter plaatse tot ontploffing te brengen.”

De omgeving werd uit voorzorg wel een tijdlang afgesloten. De technische dienst van de gemeente Lanaken plaatste alle toegangswegen af met nadarafsluiting, terwijl de lokale politie iedereen rondstuurde. DOVO, de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen kwam de bom ophalen. Nadien werd het op militair domein veilig tot ontploffing gebracht. In de loop van de namiddag werd de omgeving opnieuw vrijgegeven.

Meer over Lanaken