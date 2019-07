Boekenruilkastje terug in park De Uilenspiegel Jempi Welkenhuyzen

02 juli 2019

10u41 0 Lanaken Het boekenruilkastje dat onlangs werd gemolesteerd door vandalen in het park De Uilenspiegel is hersteld en opnieuw gevuld. Het heeft dezelfde locatie als voorheen gekregen.

“We hebben klacht neergelegd tegen onbekenden, voorlopig zonder resultaat”, zegt bibliothecaris Stefan Paulissen. “We hopen dat het boekenruilkastje vanaf nu alleen maar lezers aantrekt.”

Buurtbewoners hebben al aangegeven iets meer controle uit te oefenen op het park door regelmatig zelf een boek te lezen op de picknickplaats.

Dankzij Technisch Instituut Sparrendal en GO! Atheneum Alicebourg heeft de gemeente nog vier extra boekenkastjes kunnen plaatsen.Die zijn te vinden aan het OC De Helle Kesselt, de academie in Gellik, het oud gemeentehuis in Neerharen en aan de parking bij het kanaal in Rekem.