Blokbar voor studenten in cultureel centrum Jempi Welkenhuyzen

19 mei 2020

18u49 0 Lanaken Vanaf maandag 25 mei tot en met 26 juni kunnen studenten terecht in het cultureel centrum. Diverse lokalen worden ingericht als blokbar. De afgelopen jaren werd gestudeerd in het Jeugdcentrum Apollo. Omwille van de coronamaatregelen wijkt men deze examenperiode uit naar het aanpalende cultuurcentrum.

Schepen van jeugd Astrid Puts: “ De blokbar is dagelijks open van 8 uur tot 20 uur en biedt plaats aan 20 studenten. Men kan er zowel voor- of namiddag, als de hele dag terecht. Er wordt gewerkt met inschrijving via I-school. Daarnaast voorziet de jeugddienst online ook studententips.”

Voor meer info en inschrijvingen: www.lanaken.be/blokbar.