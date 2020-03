Bloemist Anrosa schenkt bloemen en planten aan WZC Drie Eiken Jempi Welkenhuyzen

18 maart 2020

Door de recente regelgeving moeten bloemenhandels dicht. Als teken van solidariteit met de gesloten woonzorgcentra schenkt Anrosa daarom alle verse snijbloemen, voorjaarsbloeiers en plantjes aan Woonzorgcentrum Drie Eiken. Daar resideren 122 gasten. Een geurig boeket zorgt voor hoop en vreugde op de kamer.

Ronny Vanderhoeven en Saskia Thijs: “ We hadden geen zin in een uitverkoop. En net zoals wij krijgen de bewoners van de woonzorgcentra zware klappen door het Coronavirus. Als teken van solidariteit schenken we hen graag onze laatste lading verse bloemen en planten.”

De keuze op Drie Eiken lag voor de hand: Saskia’s oma Catharina Vos verblijft er. Ze wordt deze maand 93 jaar! En dus mochten directeur Ronny Nickmans, Imke Geraerts (EKA-Coördinator) en Facilitair Verantwoordelijke Bianca Dormans helpen bij het leegmaken van de vrachtwagen. Karren en bakken vol rozen, lelies, orchideeën en anthuriums, maar ook azalea’s en tal van voorjaarsbloeiers. Goed voor een waarde van 1500 euro tot 2000 euro.

“ Dit zal zeker een glimlach op de gezichten toveren, “ zegt Nickmans, “ Met het personeel stellen we mooie boeketten samen. De binnentuin krijgt het plantgoed, waardoor er kleur is als de gasten naar buiten kijken.”

“ En wij gaan intussen zelf een mooie buitentuin aanleggen, om straks de klanten nog beter te ontvangen “ besluit Ronny Vanderhoeven.