Blij weerzien voor de kleutertjes van VBS Aan de Basis Jempi Welkenhuyzen

02 juni 2020

17u54 0 Lanaken Het werd een blij weerzien voor de kleutertjes in de vrije basisschool Aan de Basis te Smeermaas. En alles gebeurde op een veilige manier. Zo kunnen de kinderen straks fijn het schooljaar samen afsluiten.

Er kwamen 70 van de 130 kinderen opdagen. En die hebben spelenderwijs, zowel in het klasje als buiten, geleerd, gezien het zonnige weer.

“Iedereen was blij om elkaar terug te zien,” aldus directrice Paola Vecchio. “ De kindjes maar ook de juffen vonden het fijn terug aan de slag te gaan. We hebben speciaal vier personen aangeworven om alles te ontsmetten. “

De kleuters zijn voltijds herstart zonder social distancing, maar wel in de eigen klasbubbel. Ook de toiletten zijn apart. “ Het voelde meteen vertrouwd, zoals vanouds,” luidt het .Het lager onderwijs start op 5 juni e.k.

“Er is een circulatieplan uitgewerkt. We hebben een speciaal rond punt aangelegd om kinderen die met de wagen komen veilig naar binnen te loodsen. Dat werkt supervlot. We gaan er nog een tweede aanleggen. Iedereen was zeer tevreden, ” besluit mevrouw Vecchio.