Blauw Sjuut legt aan in Lanaken Jempi Welkenhuyzen

06 februari 2020

Als de ‘Blauw Sjuut’ binnen rijdt, is carnaval officieel begonnen. Het gezelschap uit Heerlen is voor het 70e jaar op tocht in de Euregio. Eigenlijk vormt de ‘Sjuut’ een commissie binnen CV De Winkbülle. De ‘Blauw Sjuut’ is vernoemd naar ‘die Blau Schuyte’ van schilder Jeroen Bosch.

En wie de groep uitnodigt wordt met alle egards benaderd. Donderdag viel die eer te beurt aan de ‘Raod van Laon tot Aoke’. De prinsen Ronny de derde, Yorbin en Nanou de eersten, begroetten de ‘bemanning van de Sjuut’, cadeaus werden uitgewisseld, maar vooral het ‘gesteggel’ met de lokale autoriteiten vormde het hoogtepunt van het bezoek. Vermits Nanou school loopt in Jan Rosier en buur Engelse Hof ook steeds deelt in de honneurs, werd in beide scholen eerst nog een les ‘carnavalogie’ gegeven, vooraleer de groep zijn tocht verder zette richting Wilderen.