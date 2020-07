Bijna 3 miljoen euro voor opvolger van Doorkijkkerkje in de Maasvallei: “Kunst brengt verhalen van landschap tot leven” Birger Vandael

18 juli 2020

12u05 6 Lanaken Het Doorkijkkerkje van Borgloon is - met dank aan de passage van ‘Vive La Vie’ - één van de Belgische hotspots in 2020. Ook de prachtige Maasvallei, die jaarlijks door ruim één miljoen mensen wordt bezocht, wil uitpakken met dergelijke kunstwerken in de natuur. Op voorstel van Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) heeft de Vlaamse Regering nu groen licht gegeven voor dit grootschalig kunstproject.

RivierPark Maasvallei is één groot landschapspark dat zich uitstrekt van het zuiden van Smeermaas tot het noorden van Kessenich. Het telt 20 natuurgebieden aan beide oevers die over de grens heen verbonden zijn. “Door de coronacrisis waren er dit jaar al 30% meer wandelaars dan normaal”, geeft directeur van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland Ignace Schops in de marge mee. “Als je hier rondkijkt, zie je zwanen, reigers en ganzen vrij rondvliegen.” En in de Maasvallei wil men nu nog meer mensen van deze schoonheid laten meegenieten.

Badeend

“Vijftien jaar geleden al was er voor het eerst sprake van dit kunstproject”, herinnert titelvoerend burgemeester van Dilsen-Stokkem en minister Lydia Peeters (Open Vld) zich. Een reuze opblaasbare badeend werd toen bij wijze van aankondiging door Limburg gestuurd. “De as Borgloon-Heers kreeg een beeldenproject, Hasselt-Genk volgde en nu is er eindelijk ook een doorbraak voor het Maasland."

Minister Demir nam de provincie op de korrel: “Het is niet oké dat zij zich teruggetrokken hebben. Gelukkig gaat Toerisme Vlaanderen nu wel mee. Extra toeristen creëren extra jobs. Dit is een boost voor de vijf betrokken Maasgemeenten (Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, Lanaken).” In totaal gaat er 2.875.000 euro naar het kunstproject. Toerisme Vlaanderen voorziet een projectsubsidie van 600.000 euro. Ook het Vlaamse Fonds voor Culturele Infrastructuur, de Maaslandse gemeenten en enkele externe partners betalen mee. Mogelijk springen later ook Nederlandse partners nog op de kar.

Geen ufo’s

Welke kunstwerken we precies mogen verwachten, is nog niet duidelijk. Zakelijk directeur van Z33 Jan Bloemen benadrukt dat men geen “ufo’s” moet verwachten. “We willen de kunstenaars als het ware onderdompelen in het gebied. Daarom zullen we hen enkele dagen meenemen door het Maasgebied en enkele thema’s bespreken. Vervolgens wordt een projectschets opgesteld met als doel de verborgen verhalen in de landschappen zichtbaar te maken. Het is dus niet zo dat we gewoon een kunstenaar bellen en een werk bestellen. Je kan dit niet vergelijken met ‘Beaufort’ aan de kust.

Onvoorspelbaar

Ook Bloemen maakt de vergelijking met het Doorkijkkerkje, vandaag het symbool van het Limburgs toerisme. “Destijds geloofde niet iedereen in een succesverhaal. Het was aanvankelijk de bedoeling om de kunstwerken in Borgloon maar vijf jaar te laten staan, maar het kerkje is deel geworden van de gemeenschap. Het is het decor voor een eerste kus of een huwelijk. Daarom kan je dat werk niet meer wegnemen. Het is onvoorspelbaar welk kunstwerk in het Maasland zal scoren en welke kunstenaar en locatie daarvoor zullen instaan, maar we hopen wel op een gelijkaardig verhaal.”

De eerste werken mogen verwacht worden in de zomer van 2021, maar het zwaartepunt van het project verwacht Bloemen een jaar later. “Volgend jaar mag je al enkele interventies verwachten bij wijze van ‘teaser’. Het wordt geen festival waarvan we plots de deuren opengooien, maar een werk waar tijd over heen gaat.” Het project zal ook in 2023 nog enkele kunstwerken naar het Maasland brengen.

Mooiste uithoek van het land

Burgemeester van Lanaken Marino Keulen (Open Vld) wrijft zich alvast in zijn handen: “Herbricht is de mooiste uithoek van het land. We beleven hier hoogdagen. Deze regio is nu al zeer goed bezig, met dit kunstproject kunnen we uitstijgen naar het label ‘excellent’.