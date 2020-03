Bibliotheek start ‘Take Away’ - service Jempi Welkenhuyzen

Een goed boek lezen of voorlezen kan de zinnen in tijden van Corona verzetten. Daarom start de bibliotheek nu een ‘take away’ service.

Alleen leden die in ons land wonen kunnen gebruik maken van de service. Wie boeken wil ontlenen, kan op de website controleren of de titels aanwezig zijn in de bib. Reserveren gebeurt via e-mail. Men mag maximum 20 boeken ontlenen. Na de aanvraag stuurt de bibliothecaris een mailtje terug met dag en uur dat men de bestelling kan ophalen. Gevraagd wordt een draagtas mee te brengen want de boeken liggen klaar op een tafel . Er is geen contact met de medewerker. Boeken inleveren gebeurt langs een ‘inleverluik’. Voorlopig mag men de boeken boetevrij bijhouden tot 19 april.

Sinds kort was de bib gesloten, maar de gouverneur heeft daar een mouw aan gepast. “ Ik vind het tegenstrijdig met de Corona maatregelen, maar we volgen de regels, “ aldus bibliothecaris Stefan Paulissen. Hij verzekert als enige de dienst. “ Het personeel is naar huis, maar blijft oproepbaar voor extra taken die de gemeente opneemt, zoals helpen in de werking van de St. Vincentiusvereniging.”