Bibliotheek heropent en maakt plannen voor het najaar Jempi Welkenhuyzen

06 juni 2020

15u49 0 Lanaken Op maandag 8 juni opent de bibliotheek terug haar deuren. Ook al gaat dit gepaard met enkele voorzorgsmaatregelen, bibliothecaris Stefan Paulissen kijkt er naar uit zijn lezers terug te zien. De bieb in Lanaken telt ongeveer 5300 leden.

“ Afgelopen coronaperiode hebben we meer dan 10.000 materialen uitgeleend op bestelling. We zetten die ‘take-away service’ verder na evaluatie en afhankelijk van het succes. Maar ik ben zeer blij dat we weer open mogen gaan.”

Dat gebeurt onder strenge voorwaarden. Zo mogen er slechts 25 lezers tegelijk in de bieb zijn, moet men de sociale afstand bewaren en komt er een looproute. Boeken ontlenen gebeurt met een gedesinfecteerd winkelmandje en teruggave is voorzien via het ‘inleverluik’. Men maakt ook best een leeslijstje klaar, want 1 lezer per gezin mag slechts 30 minuten in huis blijven. De leeszaal blijft dicht en er is geen pc-gebruik voor internet mogelijk.

“ Intussen worden ook de definitieve verbouwingsplannen uitgerold om in het najaar alle vergunningen aan te vragen en over te gaan naar een aanbesteding.”