Bezoek woonzorgcentra terug toegelaten: moeder krijgt kushandje achter glas

18 mei 2020

Vanaf maandag 18 mei verruimde de Nationale Veiligheidsraad de bezoekregeling voor woonzorgcentra. Na twee maanden quarantaine begon het sociale en relationele welbevinden voor bewoners en hun bezoekers mentaal zwaar te wegen.

Voor het bezoekmoment werd alle veiligheid in acht genomen. Naast ontsmetting en mondmaskers konden bewoners en bezoekers met elkaar spreken achter glas. Niet evident, zo bleek. Wel blijkt de logistieke bezoekregeling arbeidsintensief.

“Dat wordt onderschat, “ aldus directeur Patrick Claes van WZC Ludinaca, “ We moeten voor zo’n bezoekdag één of twee personeelsleden vrijmaken. Die moeten de bewoners halen, brengen en hen begeleiden. We organiseren één bezoekdag per afdeling in Ludinaca. En 80 procent van de bewoners krijgt bezoek. Volgende week starten we opnieuw met de kapster en de medische voetverzorgster.”

Lèneke Jamaer (85) is blij met het bezoek van haar twee dochters Hilde en Petra Ceulemans. Ze komt van Afdeling Twee naar beneden. Bezoek op de kamer is niet toegestaan. “ Het is een vies virus, ze krijgen het niet makkelijk weg. Hopelijk vindt men vlug een vaccin. Echt schrik heb ik niet. Ik herken de situatie. Vroeger werkte ik op de TBC-afdeling in de kliniek van Verviers. Daar zag ik de zwarte pokken en de blauwziekte. Die waren ook uiterst besmettelijk en levensbedreigend. Daarom moeten we goed de handen spoelen en alles ontsmetten.”

Onder het motto: “Beter een half ei, dan een lege dop”, komen Lènekes dochter Hilde en Petra toch graag langs. “We werpen een kushandje, want knuffelen kan niet. Ook is het moeilijk praten langs de intercom en het is jammer dat mama niet naar het terras mag. We vertellen haar dus wat buiten gebeurt. Want hoe de wereld nu functioneert, begrijpt ze niet goed. Maar verder wordt ze zeer goed opgevangen. “

Dat vindt Lèneke zelf ook: “ Normaal ga ik ‘s zondags naar de kerk in Maastricht en blijf ik daarna bij de kinderen. Dat kan nu niet. Maar ik maak er het beste van, zet de lokale radio aan, we schilderen huisjes, kienen en ik brei graag. Ik bel met de familie en de kleinkinderen zwaaien bij het raam. Nu nog dat vaccin!”