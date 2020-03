Bezoek aan het hek van seniorencampus verboden Jempi Welkenhuyzen

Seniorencampus 3 Eiken in Lanaken is verplicht om alle bezoek aan het hek met het binnenplein te verbieden. En dit om het zgn. ‘samenscholingsverbod’ toe te passen.

Dat verbod is federaal ingesteld om de verspreiding van het corona virus in te dijken. Ondanks het feit dat men eigenlijk wel met twee personen mag bijeenkomen, heeft de politie nu toch bevel gegeven aan Seniorencampus 3 Eiken de toegang tot de parking en het hek aan de binnentuin af te sluiten met een rood-wit lint. Een beslissing die door zowel de bewoners als hun kinderen en kleinkinderen als zeer ingrijpend wordt ervaren. “Zelfs zwaaien naar elkaar aan het raam, terwijl we tegelijk naar elkaar bellen, is nu niet meer mogelijk,” zegt Marco Habets.

Directeur Ronny Nickmans: “ De politie is het afgelopen weekend hier geweest en ik kreeg 10 minuten om alle familieleden bij het hek te laten vertrekken. Men zag de enkele mensen , die hier stonden als een samenscholing. De politie is onze buur. Die komt natuurlijk vaak door onze straat gereden. We hopen op begrip. “