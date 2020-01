Bewoner (37) van flatgebouw deelt klappen uit aan man die nachtelijke stroompanne wil herstellen: werkstraf van 70 uur VCT

20 januari 2020

17u15 0 Lanaken Een 37-jarige man uit Maaseik is door de strafrechtbank in Tongeren veroordeeld tot een werkstraf van 70 uur, omdat hij op 18 december 2017 agressief uithaalde naar een werknemer die in opdracht van netwerkbeheerder Infrax herstelwerken uitvoerde na een stroompanne in Lanaken. Hij was woest dat de mannen midden in de nacht zoveel lawaai maakten.

Op 18 december 2017 vond in een het holst van de nacht een totale stroompanne plaats in de Bessemerstraat in Lanaken. Een verantwoordelijke van netwerkbeheerder Infrax trok met twee andere werknemers van een aangestelde firma om 3.30 uur ter plaatse om de uitval te onderzoeken.

Omdat de kabelfout zich onder de klinkers bevond, moesten de werklui de pneumatische hamer gebruiken om de beschadigde kabel te bereiken. En dat zorgde voor geluidsoverlast voor de buurtbewoners van een nabijgelegen flatgebouw.

Klappen op het oor

A.T. (37) was een van de bewoners. Hij trok woest naar buiten. Of ze dat normaal vonden dat de heren midden in de nacht zoveel lawaai maakten, wilde de dertiger weten. Toen werknemer K.J. uit Bree daarop lachte, gaf de dertiger de werkman met de vlakke hand een klap op zijn oor. “Neem uw boel bijeen en vertrek”, klonk zijn niet mis te verstane boodschap.

Maar de geslagen werkman antwoordde dat ze hun werk toch dienden af te maken. Daarna werd de flatbewoner bijzonder agressief en deelde hij de man opnieuw een klap uit op zijn oor. Het slachtoffer was twee dagen werkonbekwaam.

Naast de werkstraf moet A.T. ook een voorlopige schadevergoeding van 1 euro betalen aan werknemer K.J. en zijn firma. De definitieve schadekost wordt op een latere datum bepaald. Als de dertiger de werkstraf niet correct uitvoert, volgt een celstraf van zes maanden.