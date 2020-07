Beweeg mee met Dienstencentrum ‘Aan de Statie’ Jempi Welkenhuyzen

08 juli 2020

09u58 0 Lanaken Ook Dienstencentrum ‘Aan de Statie’ neemt deel aan het concept ‘Lanaken Bubbelt’. Dat is het alternatief zomerprogramma in coronatijd van de gemeente Lanaken.

Zo organiseert men wekelijks in de deelgemeenten seniorenstretch onder leiding van Tanya Galias. Aftrap werd gegeven op het grasplein van het kasteel d’Aspremont-Lynden in Oud-Rekem. Daar namen reeds negen mensen deel. De groep mag coronaveilig uitbreiden tot een bubbel van twintig deelnemers. De bewegingsactiviteiten lopen tot en met 24 augustus. Ze worden telkens op maandagavond gegeven in de open lucht. Daarnaast voorziet ‘Aan de Statie’ ook in yoga en zumba.

Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Info: www.lanakenbubbelt.be of 089.730061