Bestuurder zonder rijbewijs probeert te vluchten tijdens BOB-actie Toon Royackers

21 juli 2019

16u32 0 Lanaken De lokale politie heeft zaterdagmiddag een BOB-actie gehouden tegen alcohol in het verkeer in Lanaken. 29 bestuurders moesten aan de kant gaan staan voor een ademtest.

Geen van hen had te veel gedronken. Twee bestuurders bleken wel onder invloed van drugs op pad te zijn. Zij legden beiden een positieve speekseltest af, waarna hun rijbewijs voor vijftien dagen werd ingetrokken. Een van hen kreeg nog een extra bekeuring mee naar huis, omdat hij zijn gordel niet droeg en omdat zijn auto niet ingeschreven was. Een andere bestuurder sloeg bij het zien van de controle plots op de vlucht. Een patrouille kon hem gelukkig toch nog onderscheppen. De man bleek eveneens rond te rijden zonder inschrijvingsbewijs. Bovendien was hij niet verzekerd, en had hij niet eens een rijbewijs. Zijn auto werd voorlopig in beslag genomen.