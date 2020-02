Bestuurder heeft boete van 7.000 euro openstaan MMM

07 februari 2020

14u41 0 Lanaken De politie heeft controles uitgevoerd aan de grensovergangen in Lanaken en Riemst met Nederland. Een aantal verdachte dingen kwamen aan het licht.

Eén persoon bleek in Nederland nog voor 7.200 euro boetes open te hebben staan. Die kon hij niet betalen en moest daarom voor 105 dagen naar de cel.

Eén bestuurder stond nog geseind met een bevel tot gevangenneming. Hij was in het bezit van gebruikershoeveelheden heroïne en speed. Zijn passagier was dan weer vrij onder voorwaarden en mocht geen contact hebben met mensen die drugs gebruiken. Een pv werd opgemaakt voor het schenden van zijn voorwaarden.

Twee voertuigen werden getakeld wegens niet-verzekering. Van één voertuig bleek de keuring verlopen. Vier mensen droegen hun veiligheidsgordel niet. Eén persoon maakte tijdens het rijden gebruik van de gsm.