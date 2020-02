Bende riskeert twee jaar cel voor illegale sigarettenfabriek in Lanaken: “het zijn gewoon acht kleine garnalen” VCT

03 februari 2020

11u46 0 Lanaken Acht Oekraïners riskeren een effectieve celstraf van twee jaar elk voor een illegale sigarettenfabriek in het Europark in Lanaken. Tijdens de inval in de loods op 25 november vorig jaar werden 131.600 sigaretten in beslag werden genomen. De overheidsdienst Financiën vordert een bedrag van 26,5 miljoen euro aan ontdoken accijnzen. “Die kleine garnalen hier zijn erin geluisd,” pleitte Peter Donné, een van de advocaten van de Oekraïners. In januari vielen speciale eenheden met veel machtsvertoon binnen in een andere loods in Lanaken. Daar werden toen 7 miljoen valse sigaretten in beslag genomen. Maar wie er echt achter die organisatie zit, weten we niet.”

De acht buitenlanders werden volgens hun advocaten naar België gelokt om goed geld te verdienen. “Hij werkte in Oekraïne en had daar een loon van 600 euro per maand, “ schetste Christophe Daerden, de raadsman van een van de Oekraïners. “Daardoor had hij geen financiële problemen maar hij had het soms toch moeilijk om rond te komen. Een vriend vertelde hem dat hij naar Europa moest gaan omdat er daar betere arbeidsvoorwaarden zijn en hogere lonen.” En omdat zijn cliënt zijn gezin ‘vooruit wilde helpen’, nam hij een gratis vliegtuigticket aan richting Keulen. Daar werd hij met een taxi opgehaald. Om naar Nederland te gaan, dacht hij nog, maar hij belandde in een loods in op het industrieterrein Europark in Lanaken.

Zwarte markt

“Die loods was een illegale sigarettenfabriek,” verduidelijkte aanklager Bruno Coppin voor de strafrechtbank in Tongeren. “Er waren ook voor 14 personen slaapvertrekken ingericht en een leefruimte. Het was een grootschalig georganiseerde accijnsfraude van een hoop tabak die daarna op de zwarte markt verkocht werd zodat gigantische winsten mogelijk waren.”

Op 25 november 2019 werd een inval georganiseerd in de loods, die toen net opgeruimd werd. Het productiemateriaal stond ingepakt op paletten. Vijf Oekraïners werden opgepakt, drie anderen vluchtten weg maar konden even later ook gearresteerd worden. De aanklager vorderde voor elk van hen een effectieve celstraf van twee jaar voor het bezit en de productie van illegale tabak.

26,5 miljoen winst

Meester Elien Timmermans begrootte de schade voor het ministerie van Financiën. Ze vorderde een bedrag van ruim 26,5 miljoen euro, zijnde tienmaal het bedrag aan ontdoken accijnzen. “Op 17 oktober vorig jaar werden onze diensten via Interpol ingelicht dat een Poolse organisatie zich in België en in Nederland bezig hield met de illegale productie van sigaretten. Bij de inval in de loods werden 131.600 sigaretten in beslag genomen en 23.485 kilo rooktabak. Er was duidelijk sprake van een georganiseerde fraude met een internationaal karakter. De betrokkenheid van de acht beklaagden staat vast.“

Wisten van niets

De beklaagden zelf vroegen de vrijspraak. Ze wisten zelf niets af van de illegale sigarettenproductie, zo klonk het. Ze waren alleen naar België gekomen om te werken als magazijnier. Namen van opdrachtgevers konden ze niet geven. “Ze hebben hier acht kleine garnalen opgepakt,” benadrukte Peter Donné, de advocaat van twee Oekraïense broers.

“Er werd hen voorgehouden dat ze hier 1.000 euro per maand konden verdienen en ze hebben de fout gemaakt om daarop in te gaan. Maar het dossier hangt verder met haken en ogen aan elkaar en er is geen enkel bewijs dat ze de sigaretten ook effectief produceerden of in hun bezit hadden. De machines stonden ingepakt op paletten toen de inval plaatsvond en een van de broers was op dat ogenblik zelfs pas vier dagen in het land. Dat men daarvoor, zonder onderscheid, zulke draconische bedragen en zware celstraffen vordert is absurd.”

Poolse organisatie?

De raadsman verwees naar de echte verantwoordelijken achter de grootschalige organisatie van illegale sigarettenproductie. “Er wordt verwezen naar een Poolse organisatie. Maar wie zijn ze en waar zitten ze? Dat zullen we waarschijnlijk nooit weten. Ik vernam onlangs zelf ook via de media dat er met veel machtsvertoon een tweede inval heeft plaatsgevonden op het Europark in Lanaken. En dat er daar opnieuw 7 miljoen sigaretten in beslag genomen werden. Er zou zelfs een link zijn met dit dossier. Maar mij werd hierover niets meegedeeld. Dit onderzoek is niet grondig gevoerd.”

Vonnis volgt wellicht over een tweetal weken.