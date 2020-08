Belgisch Kampioenschap Jumping mag doorgaan op Zangersheide Jempi Welkenhuyzen

18 augustus 2020

10u26 1 Lanaken Nadat eerder dit jaar de wereldkampioenschappen Jonge Paarden op Zangersheide werden afgelast, omwille van COVID-19, kan het Belgisch Kampioenschap Jumping in september wel plaatsvinden.

“Ik vond het verwonderlijk dat het BK niet zou doorgaan. Voor de organisatie van internationale, nationale en regionale paardenwedstrijden zijn de maatregelen erg duidelijk en in protocols vastgelegd, zoals voorgeschreven door de federaties”, aldus gemeenteraadslid Leo Joosten (VB) , maar tevens ook internationaal jurylid in de paardenwereld. “ Gelukkig heeft de veiligheidscel in Lanaken de wedstrijd toch toegestaan, anders zou het BK worden overgeheveld naar een locatie waar men wel welkom was. Denk bv aan Sentowerpark in Oudsbergen. Daar wordt wekelijks probleemloos, maar streng gereglementeerd, competitie gesprongen.”

Burgemeester Marino Keulen (Open-Vld) bevestigt: “ Het kampioenschap gaat door zonder publiek, met maximaal 200 deelnemers en de sportfederatie refereert hierbij naar analoge situaties, zoals wedstrijden in het eerste klasse voetbal.”

