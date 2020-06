Belevingscontainer moet grensovergang opwaarderen Jempi Welkenhuyzen

22 juni 2020

20u54 0 Lanaken Smeermaas is een attractie rijker: een belevingscontainer. Die staat aan de zogenaamde ‘kleine’ grensovergang met Maastricht. De container doet dienst als gastenlokaal en opslagplaats voor Kajak Maasland. Hij biedt via het dakterras een schitterend uitzicht op de Grensmaas.

De belevingscontainer is een oplossing voor het slordige en onoverzichtelijk beeld dat men krijgt bij het toekomen van de gemeente. Deze prachtige plek aan de Maas wordt een unieke rust- of startplaats voor kajaktochten, fietsroutes en wandelingen, met een kwalitatief onthaal, duidelijke signalisatie en een prachtig uitzichtplatform. De voormalige zeecontainer in hout is voorzien van spiegelende panelen. Daardoor gaat hij mooi op in de omgeving. Samen met het Regionaal Landschap Kempen en Maasland komt er zitmeubilair en bebording. Via een looproute met stapstenen en stickers geraakt men op wandelafstand tot bij de openbare parkings.

Brug over Zuid-Willemsvaart

Samen met de grondleggers van de feitelijke vereniging ‘Smeermaas City’, kleedt de gemeente Lanaken de brug over de Zuid-Willemsvaart aan met een moderne, beplante balustrade, voorzien van ledverlichting.

De belevingscontainer, de aangeklede brug, het nieuwe hotel en het nieuwbouwproject The Bridge moeten zorgen voor meer uitstraling en beleving in Smeermaas.

De bedoeling is om alles na de zomer af te ronden.