BeleefTV zorgt voor speelplezier in Woonzorgcentra Redactie

05 augustus 2020

10u38 0 Lanaken Zopas kregen de woonzorgcentra Ludinaca en Bessemerberg twee BeleefTV’s. Dat zijn grote tafeltablets waarop de bewoners naast televisie kijken ook spelletjes kunnen spelen.

Die spelletjes prikkelen de hersenen en stimuleren de fijne motoriek. Ze kunnen worden aangepast per moeilijkheidsgraad en individueel of in groep worden gebruikt. De megatablets zijn een gift van het comité Lourdeskapel in Neerharen, onder impuls van van Piet Manders. De basisprijs per beeldscherm bedraagt 6000 euro. Het geld werd ingezameld door donaties en de verkoop van kaarsen aan de kapel. In tijden van corona en bezoekbeperking zorgen de BeleefTV’ s voor een aangename afwisseling. De toestellen circuleren per beurtrol over alle afdelingen en de reacties zijn zeer lovend. Van zodra de toestand in de WZC’s terug genormaliseerd is, zullen ook kinderen en kleinkinderen samen met de bewoners er gebruik van maken.