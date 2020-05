Behoorlijke belangstelling heropstart markt. Jempi Welkenhuyzen

19 mei 2020

10u51 0 Lanaken De wekelijkse dinsdagmarkt is terug opgestart. De dienst lokale economie zorgde voor een faire opstelling van de kramen. Er werd twee looprichtingen gecreëerd, waardoor de sociale afstand gegarandeerd bleef. Er was behoorlijk wat belangstelling, al bleef de grote drukte uit.

Er stonden slechts een 35-tal kramen, maar het aanbod was breed. “ Bepaalde marktkramers komen pas volgende week. Het was voor hen nog niet rendabel, “ weet Schepen van economie Astrid Puts. “Maar je voelt dat ze blij zijn om terug bij hun klanten te komen. Al is het even wennen.”

Voor de onlangs overleden marktmeester Henk Roberts stond een herdenkingstafeltje met foto en bloemen. De mensen konden er even stilstaan, groeten en een gedachtenisprentje meenemen.