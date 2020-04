Begrafenis Pastoor Vanherck live op de lokale radio Jempi Welkenhuyzen

08 april 2020

09u53 0 Lanaken Lokale Radio Lanaken (LRL) zal de afscheidsviering van E.H. Gust Vanherck live uitzenden. De parochiepriester overleed vorige week aan het coronavirus en wordt op Stille Zaterdag begraven.

Aangezien slechts vijftien personen de dienst mogen bijwonen, zal LRL de begrafenis rechtstreeks uitzenden. Die vindt zaterdag plaats in de Sint-Lambertuskerk van Neerharen om 10.30 uur. Ook worden er video-opnames gemaakt. De parochiegemeenschap en LRL willen op deze manier iedereen de kans geven zo de uitvaart bij te wonen.

LRL zendt uit op 106 FM of via livestream. Meer info via de website www.lokaleradio.be.