Basisschool Aan de Basis daagt leerlingen uit via sociale media Jempi Welkenhuyzen

19 maart 2020

Leerkracht lichamelijke opvoeding Marc Willems van Basisschool Aan de Basis heeft een originele bewegingsvideo gepost. Daarmee wil hij de leerlingen motiveren om blijvend te bewegen, zeker nu ze thuis zijn omwille van het Coronavirus.

Aan de Basis post elke dag een activiteit online. Eerder kregen de leerlingen uit ‘muzische vorming’ een uitgebreide tekenopdracht. Nu volgt het onderdeel bewegingsopvoeding. De L.O.- leerkracht heeft in zijn tuin een hindernisparcours uitgezet met als doel dat zijn leerlingen de bewegingsskills onderhouden en zelfs verbeteren. Hij daagt de kids uit met een zgn. Stay@Home Challenge om ook een parcours uit te zetten. Veel heb je niet nodig: een ladder, een bal en een wasmand, , vuilbakken voor haasje over, een matje voor de koprol en je kunt een hinkstap sprong doen om maar iets te noemen.Om het echt leuk te maken vraagt hij dat de leerlingen een filmpje opnemen en dit delen via de schoolwebsite. #bassischoolaandebasis.