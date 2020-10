AWV plant rotonde op Tongersesteenweg aan Sportoase en Sappi Emily Nees

02 oktober 2020

09u31 0 Lanaken Het kruispunt van de Tongersesteenweg (N78) met de Montaigneweg wordt grondig vernieuwd. Dat laat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) weten. Zo komt er een rotonde ter hoogte van de papierfabriek Sappi, Sportoase Montaignehof en het Heilig-Hartcollege. Doel: de verkeersveiligheid verhogen.

“De huidige zone rond het kruispunt is vooral gericht op het autoverkeer”, klinkt het bij het AWV. “De fietsinfrastructuur is niet overal even overzichtelijk en zorgt soms voor gevaarlijke situaties. “Bovendien verloopt het (vracht)verkeer van en naar het bedrijventerrein van Sappi met momenten moeizaam. Verkeer op de N78 heeft namelijk steeds voorrang op de Montaigneweg, waarlangs de site ontsloten is.”

“Een rotonde in de plaats van de twee drietakskruispunten moet in één klap zowel de doorstroming op de N78 verbeteren, de omgeving verkeersveiliger maken, als de attractiepolen beter ontsluiten.” Concreet wordt de rotonde uitgerust met vrijliggende voet- en fietspaden en oversteekplaatsen. De fietssnelweg, komende van Bilzen richting Bree, zal een veilige kruising maken met de rotonde. De tijdelijke verkeerslichten aan Sportoase Montaignehof zullen op termijn dus verdwijnen.

Voorjaar 2021

De omgevingsvergunningsaanvraag voor het project wordt dit najaar nog ingediend. Daarbij hoort ook een openbaar onderzoek van 30 dagen. Er start eveneens een aanbestedingsprocedure om een aannemer aan te stellen. De effectieve uitvoering van de werken start ten vroegste in het voorjaar van 2021. Hoelang de werken precies zullen duren, is nog niet duidelijk.