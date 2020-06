Atletiekpiste van ATLA wordt gerenoveerd Jempi Welkenhuyzen

05 juni 2020

14u59 0 Lanaken Momenteel wordt de atletiekpiste van atletiekclub ATLA op het domein Pietersheim volledig vernieuwd. Aanvankelijk wilde men alleen een nieuwe rubberen toplaag leggen, maar toen bleek dat ook de asfalt onderlaag versleten was, besloot de gemeente Lanaken om de hele piste aan te pakken.

De firma Lesuco voert de werken uit. Schepen van Sport Jolein Martens: “ De piste is intussen 40 jaar oud. ATLA is een bruisende club die hoog scoort in de competitiesport. Door corona zijn de werken vervroegd. Bedoeling is dat de piste klaar is voor het nieuwe atletiekseizoen. “

ATLA heeft de atletiekpiste in erfpacht en krijgt van de gemeente een investeringstoelage van 325.540 euro .