Asielzoeker die priester aanvalt met slagersmes riskeert drie jaar cel: “Iemand die hulp aanbiedt zo behandelen, dat kan niet”

Lanaken

Op 31 juli 2016 viel asielzoeker A.D. priester Jos Vanderlee (70) in zijn woning aan de Koning Albertlaan in Lanaken aan met een slagersmes. Na de aanval vertelde priester Jos hoe hij tijdens het koffiezetten net op tijd merkte dat de Noord-Afrikaan plots met een ‘gigantisch mes’ op hem afstoof. De aanvaller verscheen vandaag voor de strafrechter en riskeert drie jaar cel. “Dat was niet de bedoeling. Het spijt me.”