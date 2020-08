Asbest weer toegelaten op containerpark Jempi Welkenhuyzen

18 augustus 2020

09u46 0 Lanaken De inzameling van asbest op het recyclagepark is weer toegestaan. Sinds de uitbraak van corona werd asbest verboden omdat er geen geschikt beschermingsmateriaal voorhanden was.

Er veranderen wel regels voor het aanvoeren van asbest. Voor ieders veiligheid moet asbest verplicht verpakt worden gebracht. Het verpakkingsmateriaal daarvoor is te koop op het recyclagepark. Zowel voor de minibags als voor de verpakkingsfolie voor één golfplaat betaalt men 1 euro, met een maximum van 15 stuks. Bij grotere hoeveelheden asbest doet men best beroep op de nieuwe dienstverlening van Limburg.net, die asbest in container of platenzak aan huis ophaalt. Dat geldt ook voor gespecialiseerde firma’s. Ook daar zijn speciale maatregelen voorzien. De effectieve ophaling start op 1 september.

Voor meer info: www.limburg.net/asbest.