Arts verdacht van moordpoging op vrouw van bevriend koppel MMM FVI

12 juni 2019

09u07 54 Lanaken Een Noord-Limburgse vrouwelijke arts zit sinds twee weken in de cel op verdenking van een moordpoging. Dat bevestigt het Limburgse parket.

De arts zou het hebben gemunt op de vrouw van een man met wie ze bevriend was. Dat schrijft Het Belang van Limburg woensdag. Het nieuws over de aanhouding is bevestigd door het parket van Limburg. De dokteres zit sinds eind mei achter de tralies. Ze ontkent elke betrokkenheid.

De verdachte zou tot tweemaal toe de woning van de vrouw van de vriend in Rekem bij Lanaken zijn binnengedrongen. De tweede keer zou ze, gewapend met een injectienaald met onbekende vloeistof, voorovergebogen over de slapende vrouw hebben gestaan. Die werd echter wakker, waarna de dokteres het op een lopen zette. De gewekte vrouw liep haar achterna en herkende haar.

De eerste keer had het 46-jarige slachtoffer een chemische geur in huis waargenomen en ze betrapte toen ook een verdachte persoon in huis, die uiteindelijk kon ontkomen. Ruim twee weken later werd die bizarre geur weer waargenomen in het huis in Rekem. De vrouw lag nog in bed, toen ze plots een prop in de mond geduwd kreeg. Het slachtoffer bood hevig weerstand en kon haar belager van zich afschudden. Het slachtoffer meende de indringer te herkennen als de dokteres. Zij zou de man uit Lanaken ook gestalkt hebben en sms-berichten hebben gestuurd.