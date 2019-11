Andersvaliden krijgen korting bij Sportoase Jempi Welkenhuyzen

12 november 2019

Voor wie geldt de European Disability Card (DSC) bij Sportoase ? Dat vroeg raadslid Johan Pauly (N-VA ) op de recente gemeenteraad. Volgens Pauly maakt het sportcentrum een onderscheid tussen volwassenen, jongeren en hun begeleiders.

De gemeente Lanaken is sinds kort partner van de European Disability Card. De DSC-kaart biedt andersvaliden voordelen bij toegang tot sport-, cultuur- en vrijetijdsactiviteiten. Maar volgens Pauly geldt dit niet bij Sportoase Montaignehof. Hij werd hierover aangesproken door enkele bezoekers. Die toonden hun recent inkomticket. “ Blijkbaar geldt de kaart enkel voor volwassen met een beperking, niet voor kinderen, noch hun begeleider. Nochtans is deze begeleider belangrijk voor hun welbevinden, “ luidt het. Sportoase Montaignehof is een onderneming in een privaat-publieke constructie met het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken. En dus vraagt Pauly overleg.

Navraag bij Sportoase leert dat iedere andersvalide, inclusief de begeleider kan genieten van het tarief ‘groepskorting’, aldus regiomanager Matts Godts. “Ofwel was het personeel niet ingelicht of gebeurde de aanpassing na de tussenkomst, we volgen de zaak op, “ besluit Johan Pauly.