Anderhalve maand corona goed voor 383 pv’s Jempi Welkenhuyzen

27 april 2020

17u50 0

Sinds de coronamaatregelen werden afgekondigd op 13 maart en het eerste procesverbaal, na de waarschuwingsperiode, werd genoteerd op 22 maart noteerde de politie in de zone Lama (Lanaken-Maasmechelen) 383 proces verbalen.

In Lanaken gingen 166 mensen in de fout, voor Maasmechelen zelfs 217. Bij de grenscontroles vlogen 67 personen op de bon, maar 316 keer noteerde men een overtreding in het binnengebied. Nazicht op samenscholing was goed voor 103 pv’s, de surveillance op niet-essentiële verplaatsingen leverde 272 bekeuringen op. Specifiek voor het overtreden van de social distancing noteerde men 5 personen en drie handelszaken werden gesloten wegens strafbare feiten.

Opvallend, de laatste week noteerde men nog 63 overtredingen.