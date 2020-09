Amaury Capiot wordt tweede in openingsrit in Ronde van Luxemburg: “Voel dat winst niet veraf meer is” Koen Wellens

15 september 2020

18u37 0 Lanaken Lanakenaar Amaury Capiot is tweede geworden in de openingsrit van de Ronde van Luxemburg. De snelle man van Sport Vlaanderen-Baloise moest alleen de Italiaan Diego Ulissi (UAE Team Emirates) laten voorgaan. Jasper Philipsen, ploegmaat van Ulissi, pakte de vijfde plaats. “Ik heb al een hele tijd goede benen. Ik hoop dat een eerste zege dan ook niet veraf meer is”, vertelt Capiot.

Geen eerste winst dus voor de Zuid-Limburger, die dit seizoen al twaalf keer een toptienklassement liet noteren. “Natuurlijk had ik liever gewonnen, maar het was geen echte spurt. Ulissi en de Roemeen Grosu reden voorop en ik heb alleen nog Grosu kunnen remonteren”, aldus Capiot. “Ik ben ondanks de tweede plaats toch tevreden met dit resultaat. Luxemburg is geen kleine rittenwedstrijd en dan kunnen meedoen voor de winst wil toch iets zeggen.”

Puntentrui

Omdat ritwinnaar Ulissi ook leider wordt en dinsdag in het geel start, krijgt Capiot als nummer twee de puntentrui om de schouders. Die inspireert hem misschien om ook de komende dagen nog mee te doen voor de winst. “Dat is alleszins de bedoeling. Eerlijk, vraag me niet wanneer de zwaardere ritten zijn, daarvoor heb ik het roadbook niet goed genoeg bekeken. Er zullen nog wel kansen zijn en met de benen die ik nu heb, wil ik sowieso meespelen.”

Capiot verraste een maand geleden met een knappe derde plaats in de eindstand van de Tour de Wallonie. Niet meteen een rittenkoers waar je een topklassement van een snelle man verwacht. “Ik was zelf ook verrast, maar niet alleen met die derde plaats. Ik werd in de derde rit mooi vijfde na toppers als Sam Bennett, Arnaud Démare, John Degenkolb en Matteo Trentin.”

In de slotrit pakte Capiot nog een zesde plaats waardoor hij in de eindstand amper 25 seconden moest toegeven op eindwinnaar Démare.

Naar WorldTour?

De 27-jarige Capiot is aan zijn zesde seizoen bij Sport Vlaanderen-Baloise bezig. Tijd voor andere lucht, zo lijkt het, maar die wens heeft hij al enkele seizoenen. De voorbije jaren strooiden blessures roet in het eten, dit jaar zou corona wel eens een obstakel kunnen worden. “Ik heb niet het gevoel dat ik me niet heb kunnen tonen. Meer zelfs, ik boekte in al heel vroeg ereplaatsen en ik eigenlijk doe ik nog steeds hetzelfde. Ik heb nog geen zicht op volgend seizoen. WorldTour? Die droom is er nog altijd.”