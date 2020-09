Amaury Capiot over transfer naar ploeg van Nairo Quintana: “Gesproken, maar nog niks getekend” Koen Wellens

21 september 2020

20u43 0 Lanaken Trekt Amauray Capiot volgend seizoen naar Arkéa-Samsic, de ploeg van Nairo Quintana? De geruchten zijn er alleszins. Capiot zelf geeft aan dat er gesproken is. “Ik heb nog niet getekend”, laat hij weten. De 27-jarige Lanakenaar is aan zijn zesde seizoen bij Sport Vlaanderen-Baloise bezig. Het is geen geheim dat hij al langer aast op een transfer naar een topploeg.

De dag dat het nieuws over de transfer van Capiot circuleerde, is ook de dag dat zijn mogelijk nieuwe werkgever onder vuur ligt. Volgens het Franse persagentschap AFP heeft het parket van Marseille een vooronderzoek tegen Arkéa Samsic geopend. Mogelijk zijn er inbreuken tegen de dopingregels begaan. Of deze situatie gevolgen heeft voor een transfer is niet duidelijk, maar als Capiot naar de Franse ploeg rond rond Nairo Quintana, Nacer Bouhanni en Warren Barguil trekt, schuift hij meer dan één bank naar voor.

Blessureleed

Capiot mag dan al zes jaar bij de profs rijden, je mag daar gerust anderhalf jaar van blessureleed vanaf trekken. Sinds vorig seizoen lijkt dat leed geleden is hij aan een reeks goede tot heel goede prestaties bezig. In 2019 liet hij 24 top-tienklassementen noteren en dit jaar is hij met veertien keer bij de eerste tien op weg naar opnieuw een goed seizoen. Vorige week pakte hij een tweede, vijfde en zevende plaats in de Ronde van Luxemburg, midden augustus werd Capiot zelfs knap derde in de Tour de Wallonie. Die resultaten blijven niet onder de radar en dus het niet onlogisch dat hij in de belangstelling van verschillende teams staat.

Sprint en hard labeur

Is hij nu een pure sprinter of eerder een renner die het na een zware wedstrijd nog kan afmaken? Capiot lijkt het allemaal te kunnen. Hij heeft in het verleden al bewezen perfect zijn mannetje weten te staan in een spurt met een grote groep terwijl hij ook na een dag hard labeur nog snel kan zijn. Misschien geeft een transfer naar een ploeg waarin niet iedereen kopman is, zoals bij Sport Vlaanderen-Baloise, hem de ademruimte die hij nodig heeft om te ontdekken welk type van renner hij echt is. Op 27-jarige leeftijd is hij daar alvast klaar voor.