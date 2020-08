Alicebourg laat infomoment voor eerstejaars en nieuwkomers digitaal plaatsvinden Emily Nees

28 augustus 2020

14u36 0 Lanaken Dit jaar vindt de ‘Meet & Greet’ van het het Koninklijk Technisch Atheneum Alicebourg virtueel plaats. De middelbare school laat, omwille van de coronacrisis, de ouders online kennismaken met de leerkrachten, directie en de werking. Wie wenst, kan in uiterste nood wel een fysieke afspraak vastleggen.

Tijdens de tweede week van het nieuwe schooljaar organiseert KTA Alicebourg steeds een ‘Meet & Greet’. Het gaat om een infomoment, waarbij ouders zich verzamelen in de mediatheek om kennis te maken met de medewerkers en de werking van de school. “Omwille van het coronavirus kunnen we hen niet laten samenkomen dit jaar. We proberen derden zoveel mogelijk te vermijden in het schoolgebouw, om de kans op besmetting te vermijden”, zegt Dominique Caubergh, technisch directeur van KTA Alicebourg. “Daarom kiezen we, net zoals bij de opendeurdag, voor een virtueel alternatief. Via hun eigen Smartschool-account kunnen ze dan livestreams volgen en eventueel vragen stellen.”

“Enkel in noodgevallen staan we een fysieke kennismaking toe. De ouders kunnen dan een afspraak maken om een kijkje te komen nemen. Uiteraard worden de nodige veiligheidsmaatregelen hierbij nageleefd en dient iedereen een mondmasker te dragen tijdens het bezoek.”

