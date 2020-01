Alice Roemans vervangt Jo Masset in gemeente- en OCMW-raad Jempi Welkenhuyzen

27 januari 2020

22u12 6 Lanaken Na een politieke carrière van één jaar verlaat Jo Masset (VB) de gemeente- en OCMW-raad aangezien hij recent verhuisde naar Bilzen. Hij wordt opgevolgd door Alice Roemans (69) uit Veldwezelt.

Alice zat onder andere in 2015 ook al twee jaar in de raad voor het Vlaams Belang. Ze zal de functies van Masset effectief overnemen in de commissies Vrije Tijd, Sociale zaken, Leefomgeving en Openbare Werken. Daarnaast wordt ze ook effectief lid van de Verenigde Commissie.