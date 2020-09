Alarmniveau 2, veiligheidscel voorziet nieuwe corona-acties Jempi Welkenhuyzen

27 september 2020

10u44 0 Lanaken Er komen deze week nieuwe acties ter preventie van het coronavirus. Dat heeft burgemeester Marino Keulen (Open-Vld) afgelopen weekend bekend gemaakt. Volgens Keulen is de stijging van besmetting verontrustend in de gemeente.

“ We gaan begin komende week acties aankondigen. Mensen moeten de regels strikt blijven toepassen. Politioneel zal hier sowieso extra aandacht aan worden gegeven”, aldus Marino Keulen.

In Lanaken staat het totale cijfer over de laatste 14 dagen op 10 gevallen. Sciensano heeft enkele alarmdrempels gedefineerd op basis van het aantal gevallen per 100.00 inwoners over de voorbije 14 dagen. Voor Lanaken is dat getal nu al 39. Daarmee heeft de gemeente meer dan 30 gevallen en overschrijdt men het alarm niveau 2.

“Over waar en wie wat de besmettingen betreft, kan ik niets zeggen. Maandag is overleg met de veiligheidscel, waarmee ik gedurig telefonisch in contact sta”, aldus Keulen.