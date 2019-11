Aftrap carnaval, feest der zotheid is begonnen Jempi Welkenhuyzen

11 november 2019

12u54 2

“Lanaken is carnaval en carnaval is Lanaken.” Met deze profetische woorden en een topaffiche aan artiesten werd het vijfde seizoen letterlijk op gang geschoten met elf kanonschoten. Honderden vastenavondvierders gaven alvast present voor de opening op het Kerkplein. Alle prinsen, prinsessen en raden elf zagen dat het goed was.

Hét nieuws was wel dat in Smeermaas een nieuw carnavalscomité werd opgericht: ‘Smeermaas Alaaf’. Dat volgt C.V. Nit te Geluive op. Het comité bestaat uit een 25-tal vrijwilligers die op 7 december een nieuwe prins(es) en jeugdprins(es) aanstelt. Het voorbije seizoen moest Smeermaas het immers zonder stellen en ging de bonte storm van de vastenavond grotendeels aan het grensdorp voorbij. Maar nu neemt men de draad weer op.