Afscheidsviering pastoor Gust Vanherck in beperkte kring op Stille Zaterdag Jempi Welkenhuyzen

06 april 2020

11u32 0 Lanaken Afgelopen weekend bereikte Lanaken het trieste nieuws dat pastoor Gust Vanherck (82) het leven liet ten gevolge van het coronavirus. De parochieherder verbleef sinds vorige week maandag in Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL). Zijn uitvaart staat gepland op Stille Zaterdag.

De dienst vindt plaats om 10.30 uur in zijn parochiekerk Sint-Lambertus in Neerharen. Nadien krijgt Vanherck zijn laatste rustplaats op het aanpalend kerkhof. De uitvaart zal, gezien de federale regelgeving, in beperkte kring plaatsvinden. Slechts 15 personen (priesters, organist en medewerkers, begrafenisondernemer inbegrepen) zijn toegelaten.

“We vermoeden dat heel wat mensen buiten ingetogen hun respect willen betuigen of een laatste groet willen brengen. Dat is uiteraard goed bedoeld en heel menselijk, maar gevaarlijk in coronatijden. Ik roep dan ook op om niet samen te scholen rond de kerk. Pastoor Gust is net aan corona overleden. Uit respect voor hem is het dus zeker niet de bedoeling nu samen te troepen. Later zal er een afscheidsviering komen”, klinkt het bij burgemeester Marino Keulen (Open Vld).