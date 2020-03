Afhaalservice bibliotheek blijk succes Jempi Welkenhuyzen

30 maart 2020

10u54 0

De afhaalservice in de bibliotheek blijkt een goede zaak. Het is een mooi alternatief nu de bib tijdelijk gesloten is. Dagelijks liggen er pakketjes klaar. En er komen ook heel wat boeken terug via de zgn. ‘boekengleuf’.

Tot nader order is de bibliotheek gesloten, maar de ‘take away’ loopt vlot. Wie voorlopig zijn boeken niet terugbrengt, krijgt vanaf 13 maart geen boete meer.

“ Ik leg dagelijks een tiental pakketjes klaar, die men op afspraak kan ophalen. Wie beschikt over een ‘Mijn bibliotheek’-profiel kan ook gratis digitale prentenboeken van Fundels downloaden of door de krant en tijdschriften van Gopress bladeren, “ vertelt bibliothecaris Stefan Paulissen.

De afhaalservice is best arbeidsintensief, zo blijkt. Dagelijks moet Paulissen de bestelmails lezen. “ Niet iedereen kijkt na of hetgeen men bestelt aanwezig is. Verder dienen alle boeken en mediadragers goed ontsmet en 72 uur weg gelegd, “ luidt het.

De collega’s worden intussen ingezet bij de sociale dienst van de gemeente. Zij vangen het werk op van de St.Vincentiusvereniging die door de crisis vrijwel stil ligt. Zo leverden ze afgelopen weekend 103 voedselpakketten bij gezinnen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.