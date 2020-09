Afbraak douanekantoor wegens verbreding bocht Zuid-Willemsvaart Jempi Welkenhuyzen

02 september 2020

10u44 0 Lanaken Sinds kort raakte bekend dat het oud douanekantoor aan de Zuid-Willemsvaart gedoemd is te verdwijnen. Dat ligt emotioneel zeer gevoelig bij de buurt. De voorbije weken heeft gemeenteraadslid Johan Pauly (N-VA), nauw contact gehad met partijgenoot en voorzitter van de Vlaamse Waterweg, Frieda Brepoels, over de situatie.

In Smeermaas is men het erover eens dat dit gebouw een idyllisch plaatje oplevert in het kader van de opwaardering van de grensovergang. Ook historisch gezien heeft dit gebouw een bepaalde meerwaarde, alhoewel het gebouw zelf niet beschermd is.

Frieda Brepoels : ‘Het douanegebouw ligt in een reservatiezone voor de eventuele verbreding van het kanaal. Dit is al jaren opgenomen in het meerjareninvesteringsprogramma. Vandaar dat door het management werd beslist, gezien er geen nieuwe bestemming is voor het gebouw, om het af te breken. Na afbraak zal de grond kunnen dienen om de bocht die behoorlijk gevaarlijk is, op termijn te verbreden.’

Johan Pauly : ‘Zoals reeds gezegd roept dit gebouw mooie en fijne herinneringen op in Smeermaas. Ook de foto’s van het gebouw tonen idyllische beelden. We moeten hier echter ook rekening houden met de omstandigheden, zoals Frieda Brepoels reeds aangaf : slechte beperkte toegankelijkheid, asbest aanwezigheid en de gevaarlijke bocht. Potentiële investeerders zoeken steeds een meerwaarde op langere termijn en dat kan men hen moeilijk of niet garanderen. Niets belet bet gemeentebestuur om met geïnteresseerde partijen aan tafel te gaan en hier een voorstel rond uit te werken. Het lijkt er niet op dat het kanaal op erg korte termijn zal verbreed worden maar dit is niet zeker. De burgemeester en schepenen staan altijd in nauw contact met de betrokken administraties. Misschien kunnen zij zelf bekijken welke mogelijkheden men ziet voor deze site.’