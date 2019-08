Aanrijding aan Maastrichterweg BVDH

08 augustus 2019

14u58 0

Deze voormiddag was er omstreeks 10.30 uur een verkeersongeval in Smeermaas, een dorp in de gemeente Lanaken. Dat meldt politiezone Lanaken - Maasmechelen. Het ging om een aanrijding tussen een bromfietser en een voertuig. Het ongeval vond plaats aan de Maastrichterweg. De bromfietser, een vrouw van 27 jaar uit Lanaken, werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.