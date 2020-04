Aanpak uitvaarten compleet veranderd door coronavirus Jempi Welkenhuyzen

21 april 2020

11u08 1 Lanaken Deze dagen vinden heel wat mensen de dood door het coronavirus. Begrafenisondernemers krijgen meer meldingen binnen. Ze hebben het druk vandaag. Een uitvaart vraagt intussen een compleet andere aanpak.

“Het sterftecijfer ligt inderdaad hoger door Covid-19. En we hanteren hierdoor een heel andere werkwijze bij een begrafenis”, zegt Sven Nijssen, begrafenisondernemer bij Uitvaartzorg Roger Barthels in Lanaken. “We dragen beschermingskledij, handschoenen, mondmasker en bril om de kist op te halen. Moeilijk voor een persoonlijke aanbreng bij de mensen.”

Ook het uitvaartritueel is wennen, maar intussen bekend. “Afspraken gebeuren telefonisch. De begroeting is privé en beperkt in tijd. Er is geen toegang tot de familiekamer en er ligt geen rouwregister. Ook is er geen wijwatervat.” Maar het ergst vindt Nijssen nog de verplichte social distancing. “Handen schudden kan niet, laat staan een knuffel. Net nu er zo’n nood is aan troost, is fysiek contact uit den boze. De uitvaart zelf gebeurt in besloten kring, mensen krijgen niet de kans hun verdriet te delen met verdere familie, vrienden en kennissen. Gedachtenisprentjes worden later in een aparte viering na corona voorzien en er zijn geen koffietafels waar men elkaar na lange tijd nog eens terugziet. Maar ondanks dat alles, proberen we toch te zorgen voor een betekenisvol afscheid”, besluit Nijssen.