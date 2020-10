9e editie Hilarion Thans Poëziewedstrijd Jempi Welkenhuyzen

13 oktober 2020

12u28 0 Lanaken Auteurs van poëzie kunnen nog tot 27 november gedichten insturen om deel te nemen aan de tweejaarlijkse Hilarion Thans poëziewedstrijd. Vorige editie waren er 419 inzendingen. De prijs is vernoemd naar de priester-schrijver Hilarion Thans die 57 jaar geleden overleed in Smeermaas. Thans was een veelschrijver, die zich vooral toelegde op gedichten, toneel en essays.

Er zijn drie leeftijdscategorieën om deel te nemen. Het onderwerp is vrij, maar men mag slechts twee gedichten maximum inleveren. Dit kan via de post of door een upload online. De prijzen zijn boekenpakketten en - bonnen. Ook zullen de winnaars en genomineerden worden gepubliceerd in een dichtbundel. De uitreiking is voorzien op 28 januari 2021.

Inzendingen naar: Vrijetijdsinforpunt, Ingrid Maenen, Hilarion Thanswedstrijd, Aan de Engelse Hof 10/4 , 3620 Lanaken of www.lanaken.be/poeziewedstrijd