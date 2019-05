807 keer ‘Handen af van onze school’ Jempi Welkenhuyzen

25 mei 2019

De actiegroep ‘GBS Rekem moet gemeentelijk blijven’ haalde 807 handtekeningen op om haar protest toe te lichten als punt op de gemeenteraad van maandag 27 mei e.k. De petitie werd op het gemeentehuis bezorgd. Het komt haast nooit voor dat men via een handtekeningenactie een verzoek tot de gemeenteraad forceert om gehoord te worden.

Doordat het verzoekschrift aan alle modaliteiten voldoet mag een afvaardiging van de ouderraad haar ongerustheid uiten tijdens de raadszitting. De bekommernis gaat over het feit dat Lanaken de gemeenteschool wil overhevelen naar een ander net. Volgens burgemeester Keulen behoort onderwijs niet tot het takenpakket van een gemeente. Maar zo’n overheveling heeft heel wat impact op kinderen en personeel. “ We gaan ons standpunt inhoudelijk onderbouwen. En we blijven actie voeren totdat men rekening houdt met onze wensen. Keulen bezocht ons schoolfeest, maar in tegenstelling tot andere jaren, hield hij geen toespraak, “ zegt woordvoerster Sandra Lenaerts. “ Hopelijk valt onze ongerustheid maandag niet in dovemansoren.”