400 jaar Petronellaprocessie wegens corona vervangen door raamposter Jempi Welkenhuyzen

24 mei 2020

14u29 0 Lanaken Wat een speciale processie moest worden naar aanleiding van 400 jaar relikwie H.Petronella in Rekem, zal door de coronacrisis op een andere manier worden ingevuld. De inwoners van Rekem en Neerharen krijgen een speciale editie van het cultureel infoblad ‘De Reckheimer’ in hun brievenbus. Met daarin info en een poster van de heilige. Gevraagd wordt deze aan het raam te hangen op 31 mei, de dag dat normaal de 400e processie zou uitgaan.

Guy Borghoms, voorzitter van de vzw Renovatie: “Op 31 mei 1620 vond in Rekem de eerste Petronella processie plaats. Toen werden de relieken voor het eerst aan het volk getoond. Het hoofd van de H.Petronella en de oorkonde kwamen uit Dortmund. Ze werden er gered van de protestanten die de kerk in handen kregen. Graaf Ernest van Aspremont-Lynden kon de relikwie via een omweg verkrijgen en veilig stellen in Rekem. Aan de Heirbaan werd toen ook een kapel gebouwd. De processie op Pinksterdag genoot eeuwen grote belangstelling in de regio. St.Petronella wordt immers vereerd voor koorts en verlamming.”

Door corona gaat de processie niet door. Om het jubileum toch te herdenken heeft de vzw Renovatie en de kerkfabriek St.Petrus Rekem een extra cultureel infoblad uitgegeven. ‘De Reckheimer’ is gedrukt op 3000 exemplaren en gratis gebust in Rekem en Neerharen. De middenpagina bevat een poster van de heilige.

“Om deze memorabele dag toch te herdenken, vragen we dat iedereen de poster aan het raam hangt, “ aldus Guy Borghoms.