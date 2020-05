2e Carabinierslaan gaat dicht door werken aan rotonde Jempi Welkenhuyzen

18 mei 2020

17u10 0 Lanaken Sinds maart vervangt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het kruispunt door een rotonde op de N2 (Bilzerbaan, 2e Carabinierslaan) en de N78 (Kiezelweg) in Veldwezelt. Dat gebeurt in eerste instantie aan de kant van de Bilzerbaan. Daar komt ook een bypass voor het verkeer van Lanaken richting Bilzen.

De werken zijn bijna klaar. Alle beton- en asfaltverhardingen zijn gebeurd. Na het aanbrengen van de wegmarkeringen maakt men de werf klaar voor de volgende fase. Die start maandag 25 mei. Dan vernieuwt men de rotonde aan de kant van Maastricht, waarbij de 2e Carabinierslaan volledig wordt afgesloten.

Omwille van de coronamaatregelen ging de werf drie weken dicht en ligt men iets achter op schema. Bedoeling is de rotonde voor het bouwverlof midden juli open te stellen. Nadien volgen nog afwerkingswerken zonder verkeershinder.

Vanaf 25 mei komt er een drietakskruispunt met tijdelijke verkeerslichten. Het verkeer op de Kiezelweg tussen Lanaken en Riemst kan passeren. Ook is rechtstreeks verkeer mogelijk tussen Bilzen en Lanaken. Het bovenlokaal verkeer tussen Maastricht en Bilzen wordt omgeleid via Lanaken. De omliggende gemeentewegen blijven fietsstraten. De maatregelen in Strodorp zijn niet meer nodig. Wel blijft het eenrichtingsverkeer in de Omloopstraat richting Kiezelweg behouden met een verplichte afslag richting Vroenhoven en Riemst.